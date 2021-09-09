Engelli vatandaştan Meral Akşener'e: Tayyip Abi de gelsin ‘Derdin ne’ desin, bu milletin derdi var ablacığım

Samsun'un Çarşamba ilçesinde engelli bir vatandaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e derdini anlatırken "Ben bugün muayene olamadım abla. AK Parti’ye üyeyim. Torpilli morpilli demesinler, Meral Abla. Param da yok, pulum da yok, almadılar içeri. Tayyip Abi, Sayın Cumhurbaşkanı’m da gelsin ‘Derdin ne’ desin. Bu milletin derdi var ablacığım” dedi.

l Akşener, dün Samsun'un Çarşamba ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Parası olmadığı için muayene olamadığını dile getiren engelli bir vatandaş şunları söyledi:

"Vatana hizmet edeceksen gel başa"

“Allah için vatana hizmet edeceksen gel başa. Ben bugün muayene olamadım abla. AK Parti’ye üyeyim. Torpilli morpilli demesinler, Meral Abla. Param da yok, pulum da yok, almadılar içeri. Vatana hizmet edeceksen gel başa. Tayyip de benim oyumla geliyor başa. ‘Senin engelli maaşını silerler’ diyorlar. Silsin. Ben, doğuda askerlik yaptım, Meral Abla; ben vatanı satmadım. Tayyip Abi, Sayın Cumhurbaşkanı’m da gelsin ‘Derdin ne’ desin. Bu milletin derdi var ablacığım. Ben seve seve canımı da veririm. Ama bu garibanlara milletvekilleri, müsteşarlar sahip çıksın. Bu millet her zaman doğruların peşinde Meral Abla.”

Esnaf ziyareti kapsamında bir bijuteri dükkânını ziyaret eden Akşener'e işletmeci, biri üniversite sınavına hazırlanan üç çocuğunun olduğunu söyledi ve “Çocuk, benimle geleceğinden kaygılı konuşuyor. 17 yaşındaki çocuk, geleceğinden umudu olmadığını söylüyor” dedi.

"Cumhurbaşkanı’mızı Netenyahu’ya benzettiniz, buna ben çok içerledim"

Bir telefon dükkanını ziyaret eden Akşener'e, oradaki bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail'in eski başbakanı Benjamin Netenyahu'ya benzetesine içerlediğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Biz yeri geldi MHP’ye oy verdik, yeri geldi AK Parti’ye oy verdik, yeri geldi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı’na oy verdik. Ama bu içimde bir ukde olarak kalsın istemiyorum, Cumhurbaşkanı’mızı Netenyahu’ya benzettiniz, buna ben çok içerledim. Böyle derken acaba muhalefet olmak için mi böyle dediniz, yoksa dünya kamuoyunda başka bir şey yapmak için mi böyle dediniz, ben çok merak ettim. Son olarak da ben şu an trol mü oluyorum size bu soruyu sorarak, yani ben linç edilmem değil mi efendim? Benim burada garantörüm Meral Akşener’dir. Aynı ithamları Fetullah Gülen’e de söyleyebilir misiniz veya Netenyahu’ya da ‘Kanlı bir diktatördür’ diyebilir misiniz?”

Akşener ise vatandaşa şu cevabı verdi:

"Netenyahu kanlı bir diktatördür. Fethullah Gülen bir terör örgütünün başıdır. PKK ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Hepsi için bunları söyleyebilirim. Şimdi sen bir seçmensin, ben de bir siyasetçiyim. Ben senin oyunu istemeye geldiğimde, sen bana canının istediği her şeyi sormak, söylemek hakkındır. Ama benim o sözlerimi yeniden dinler ya da okursan ne yapmak istediğimi anlarsın. İkna olmazsan da can baş üstüne. Çünkü seçmen velinimettir. Bu çocuğun bu yanını mümkünse duyurun, yayınlayın. Şu anda onun kadar samimiyetle yukarısına dair cümle kuran olmadı. Seçmenlerden bahsetmiyorum, çevresindekilerden bahsediyorum. İçi yandı.”

"Ayda bir ya da iki kere et aldıysak iyi"

Aynı telefon dükkanın işletmecisi ise "Vergiler yüksek. Şu anda buraya 1.100-1.200 lira elektrik faturası geliyor, eskiden 300-500 lira ödüyorduk. Kulaklıkları 5 dolara alıyorsak önümüzdeki hafta 7 dolar oluyor, 8 dolar oluyor. Taksit oranıyla ilgili sıkıntılar var. Taksit oranları çok düşük” diyerek sorunlarını sıraladı. Dükkandaki bir çalışan da “Ben asgari ücretle geçiniyorum. Ev kira, bir tane annem var, yok mümkün değil. Ayda bir ya da iki kere et aldıysak iyi" dedi.