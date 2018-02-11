Engelli taraftara tokat atan güvenlik amiri: Küfürlerine dayanamadım, tokat attığım için pişmanım...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olay, geçen salı günü Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Beşiktaş rövanş karşılaşması öncesi meydana geldi. Engelli İrfan Gülalan, tekerlekli sandalyesiyle, engellilere ayrılan tribün yerine başka tribüne geçmek istedi. Gülalan, iddiaya göre kendisine izin vermeyen kadın güvenlik görevlisine küfür ederek, geçtiği tribünün kapısını sandalyesiyle geçişe kapattı. Bu sırada özel güvenlik amiri Kadir Altun da yanlarına gelerek, Gülalan'a ikazlarda bulundu. İkazları dinlemeyen, istediği yere girebileceğini söyleyen Gülalan, iddiaya göre hakaretlerde bulunup, küfür etti. Güvenlik amiri Kadir Altun, hakaretlerini sürdüren Gülalan'a tokat attı. Daha sonra araya giren polis ve özel güvenlikler olayın büyümesini engelledi. Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını izlemek üzere Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, olayı görüp, Spor Şube'ye talimat verdi ve detaylı bilgi istedi. Savcının, ardından da olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. İfadesi alınan güvenlik amiri Kadir Altun'un, engelli taraftar İrfan Gülalan'ın iddiaya göre küfürlerine dayanamayıp tokat attığını, sonrasında ise çok pişman olduğunu söylediği belirtildi.