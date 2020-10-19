Ermenek'teki madencilerin eylemi devam ediyor: "Kim gelirse gelsin, hakkımızı sonuna kadar alacağız"

Manisa’nın Soma ve Ermenek ve Karaman ilçelerindeki maden işçileri, ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için Ankara’ya yürümeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok ilçede polis veya askerler tarafından durdurulan işçiler arasında bulunan kendisi de maden kazasında engelli kalan İdris Sarıkaya, eylemlerine yönelik engellere tepki göstererek, "Bu kopan bacağın, çıkan gözün bedelini ödeyecekler” dedi.

Sarıkaya, gelecek nesillerin kendileri gibi mağdur olmaması için eylem yaptıklarını vurgulayarak, “Ben eşimin eline pazar parası veremiyorum. Evimin giderlerini karşılayamıyorum. Bana 525 lira engelli maaşı bağladılar. Bu mudur adalet?” diye konuştu.

Polisin ve tomaların engeline rağmen haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Sarıkaya, "Kim gelirse gelsin, bizi öldürsünler. Zaten yaşatmadılar ki... Çiğnesinler bizi geçsinler. Hakkımızı sonuna kadar alacağız" diye konuştu.