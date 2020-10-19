T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ermenek'teki madencilerin eylemi devam ediyor: "Kim gelirse gelsin, hakkımızı sonuna kadar alacağız"

"Bana 525 lira engelli maaşı bağladılar. Bu mudur adalet?”

19 Ekim 2020 16:01

Manisa’nın Soma ve Ermenek ve Karaman ilçelerindeki maden işçileri, ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için Ankara’ya yürümeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok ilçede polis veya askerler tarafından durdurulan işçiler arasında bulunan kendisi de maden kazasında engelli kalan İdris Sarıkaya, eylemlerine yönelik engellere tepki göstererek, "Bu kopan bacağın, çıkan gözün bedelini ödeyecekler” dedi. 

Sarıkaya, gelecek nesillerin kendileri gibi mağdur olmaması için eylem yaptıklarını vurgulayarak, “Ben eşimin eline pazar parası veremiyorum.  Evimin giderlerini karşılayamıyorum. Bana 525 lira engelli maaşı bağladılar. Bu mudur adalet?” diye konuştu.

Polisin ve tomaların engeline rağmen haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Sarıkaya, "Kim gelirse gelsin, bizi öldürsünler. Zaten yaşatmadılar ki... Çiğnesinler bizi geçsinler. Hakkımızı sonuna kadar alacağız" diye konuştu. 

ETİKETLER

somaermenekmaden işçilerieylemprotestoyürüyüşİdris Sarıkayaengelli maden işçisi

Diğer Videolar

Trafik kazasında bacaklarını kaybeden tilkiye tekerlekli protez takıldı

Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın arkadaşından Perinçek'e yanıt: Bu faşist demagogun yüzüne ne Deniz ne de Mahir bakıyordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende gerginlik; TEI Başkanı 'işinizi düzgün yapın' dedi, Bakan Akar dürttü

Altan Öymen, İlber Ortaylı, Uğur Gürses, Tuğrul Eryılmaz, Mahfi Eğilmez, Halil Ergün, Sevilay Çelenk, Murat Sevinç, Ünsal Ünlü; Mülkiyeliler 161. yılında Mülkiye'yi anlatıyor

Evli olduğu erkek tarafından öldürülen Fatma Yıldız'ın avukatı: Sanık öldürdüğü kadının genital muayenesini istedi

Devlet televizyonunda başbakanın sözünü kesen sunucu: Doğruları söylemiyorsunuz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Bağcılar'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi...

Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşılama çalışmaları nasıl olacak: İşte dört...

Türkiye'de temsilci bulundurmayan sosyal medya platformlarına ikinci ceza: 30'ar milyon...

93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi...

Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı: Boğazımı sıkıp "Devleti...

Ali Babacan'la konuşan esnaftan 'Lucifer' dizisi benzetmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24