Engelli değil eziyet rampaları

İstanbul'da yeni inşa edilen binaların girişlerine yapılması zorunlu tutulan ancak yönetmeliğe uymayan engelli rampaları, kazalara davetiye çıkarıyor. İnşaat Mühendisleri İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, “Uygulamaya bakıldığında bu rampaların ‘adet yerini bulsun' diye yapıldığı görülüyor" dedi. Bedensel engelli Leyla Gökalp Koca da “Yetkililere çağrımdır. Kendileri bir gün sandalyeye binsinler ve bizim yerlerimize buralardan çıkabiliyorlarsa çıksınlar. Belki ondan sonra rampa düzenlemesini yeniden yapabilirler”diye konuştu.