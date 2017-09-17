Engelli çocukların hayallerini gerçeğe çevirdi

Ryan Weimer isimli kişi, tekerlekli sandalyede olan çocuğunun korsan olma isteği karşısında tüm çocukları da kapsayan bir proje üretti. Weimer, dekorlarla ve yapılarla süslediği tekerlekli sandalyeler sayesinde engelli çocukları olmak istedikleri süper kahramanlara çevirdi. Her şey Ryan Weimer’ın 3 yaşındaki engelli oğlunun Cadılar Bayramı için korsan olmak istemesiyle başladı. Oğlunun isteğini kırmayan Weimer, projeyi genişleterek tüm çocukları kapsayacak bir proje hâline getirdi. Birçok engelli çocuğun isteklerine uygun olarak dekor ve yapılarla birlikte tekerlekli sandalyeleri yeniden düzenleyen Weimer böylece engelli çocukların hayallerini gerçeğe çevirerek onları hep olmak istedikleri süper kahramanlara çevirdi. İsteklere göre üretiliyor Proje için internet sitesi de kuran Weimer, site üzerinden yapılan başvuruları değerlendirerek engelli çocukların isteklerine göre tekerlekli sandalye düzenliyor. Şimdiden birçok çocuğa tekerlekli sandalye üreten Weimer’ın projesi bağışlarla destekleniyor.