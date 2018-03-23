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Engelli 162 kişiyi, 15 milyon dolandırdığı iddia edilen şahıs canlı yayında mağdurlarla yüzleşti

23 Mart 2018 16:35

Engelli 162 kişiyi 15 milyon dolandıran İrfan Aşıkoğlu mağdur ettiği kişilerle canlı yayında yüzleşti. Sağır ve dilsiz 162 kişiyi, kurdukları kooperatifle konut sahibi yapma ve bankadan çektirdikleri kredilerle yatırım yaparak kar payı dağıtacakları vaadiyle en az 15 milyon TL dolandırdığı iddia edilen İrfan Aşıkoğlu'nu Esra Erol ikna ederek programa davet etti ve İrfan Aşıkoğlu mağdur ettiği kişilerle canlı yayında yüzleşti. Çeşitli sözde yatırımlara yönlendirilip kar payı verecekleri vaadiyle kandırılan mağdurlar aynı gün içinde farklı bankalardan çektirilen krediyi ödeyemediklerini ve bundan dolayı bazılarının eşlerinden boşanma noktasına geldiği bazı mağdurlar ise intiharın eşiğinde olduklarını ifade etti.

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