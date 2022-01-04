Enflasyon rakamı ve zamlara tepki: “Maaş zamları yerine bu zamlar yapılmasa daha iyiydi”

Nilüfer Gülbaş/Ankara

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamı ve hemen ardından yapılan zamlar esnafın tepkisine yol açtı.

Ankara’da esnaf, açıklanan enflasyon oranı ve yapılan zamlar için, “Temel gıda ürünlerinin fiyatlarının bile üç katını çıktı. Halk ekmek büfesi önünde kuyruk var. Peynirden yumurtaya her şeye zam geldi. Geçinmek mümkün değil” dedi

Esnaf, her sektörde maliyetlerin arttığını, aldıkları her üründe sürekli zamla karşılaştıklarını belirtti. Asgari ücretliler de yapılan zamdan çok daha fazlasının temel ürünlere geldiğini belirtti.

Doğalgaz ve elektrik faturalarına gelen zamlara da tepki gösteren esnaf, “Çaya bile dört kez zam geldi. Her birinde yüzde 20 arttı. Enflasyon oranı nasıl bu olabilir?” dedi.