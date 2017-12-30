T24 LogoT24 Logo
Haberler

Enes Batur'a verilen Altın Kelebek ödülü geri alındı

30 Aralık 2017 14:47

Enes Batur'a verilen Altın Kelebek Ödülü geri alındı. Gerekçe olarak bir video gösterildi.Altın Kelebek Ödülleri’nde Youtuber-Instagrammer kategorisi ödülü yer aldı ve ilk ödül Enes Batur’a verildi. Hürriyet’te yer alan habere göre, ödül töreninden sonra Enes Batur’un seslendirip yayınladığı videoda, çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler kamuoyunda tepkiye neden oldu. Altın Kelebek jürisi, yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti. İşte Altın Kelebek ödülünün geri alınmasına neden olan videolardan bir örnek....

ETİKETLER

enes baturaltın kelebek ödülaltın kelebek ödülü geri alındıkötü örneksosyal medya

Diğer Videolar

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak" dedi iddiası

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2020

Vuhan'da Koronavirüs için dayanışma: "Güçlü ol Vuhan"

Kızılay'dan Ensar'a dolaylı yoldan 7 milyon 925 bin dolar bağış

Eski AKP'li vekil Uğur Işılak, Aşık Mahzuni Şerif'in türküsünü değiştirerek söyledi: Ayağıma dünya kiralansa da

İmamoğlu, "Erzurum'da kayak" eleştirilerine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24