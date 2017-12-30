Enes Batur'a verilen Altın Kelebek Ödülü geri alındı. Gerekçe olarak bir video gösterildi.Altın Kelebek Ödülleri’nde Youtuber-Instagrammer kategorisi ödülü yer aldı ve ilk ödül Enes Batur’a verildi. Hürriyet’te yer alan habere göre, ödül töreninden sonra Enes Batur’un seslendirip yayınladığı videoda, çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler kamuoyunda tepkiye neden oldu. Altın Kelebek jürisi, yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti. İşte Altın Kelebek ödülünün geri alınmasına neden olan videolardan bir örnek....