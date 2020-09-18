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Enes Batur'dan açıklama: Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe, büyük bir oyun var

Batur, 'sorumsuz' bir insan gibi gösterildiğini savundu

18 Eylül 2020 12:35

Yeni tip Koronavirüs'e yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine kız arkadaşı ile birlikte polis tarafından İstanbul ancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi. Batur Instagram hesabından yaptığı açıklamada  "Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var" dedi.

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