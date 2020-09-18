Enes Batur'dan açıklama: Üzerime oynanan alçakça, kalleşçe, büyük bir oyun var

Yeni tip Koronavirüs'e yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine kız arkadaşı ile birlikte polis tarafından İstanbul ancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi. Batur Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var" dedi.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, yeni tip Koronavirüs'e yakalanmasının ardından filyasyon ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında Beykoz'daki evinde bulunamayınca durum polis ekiplerine bildirildi.

Yurda yerleştirildi

Ekipler, kısa süre sonra Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer'i bulundukları yerden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Evde izole olması gereken Batur ve sevgilisi öğle saatlerinde Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirildi.

Batur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Üzerime oynanan alçakça kalleşçe büyük bir oyun var. Bunu yapanlar elbet cezasını çekecektir. Allah'ından bulsunlar. Gelişmeleri durum ilerlerse paylaşacağım" dedi.

"Evden çıkmadım"

Videoda 'mağdur olduğunu' ve 'adının karalanmaya çalışıldığını' söyleyen Batur, "Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah test yaptırmaya gittim. Akşam saatlerinde test sonucum geldi ve pozitif çıktı. O günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Kamera kayıtları, şahitlerim ve konumumu gösteren HES uygulamam var" dedi.

Batur, 'sorumsuz' bir insan gibi gösterildiğini savundu.