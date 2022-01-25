Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Benzini en ucuz kullanan ülkeyiz, Avrupa'da ortalama 26 lira

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Avrupa'ya göre benzini daha ucuz kullandığını söyledi. Son dönemde tartışmalara neden olan akaryakıt ve elektrik zamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, "Avrupa'da, pompaya yansıyan fiyatlara baktığımızda benzini en ucuz kullanan ülkeyiz" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk canlı yayınında Kübra Par'ın konuğu oldu. Dönmez, Avrupa'daki 1,5 euro civarında olan benzinin fiyatını, TL'ye çevirerek benzinin Avrupa'da Türkiye'dekinden daha pahalı olduğunu söyledi.

Bütün ülkelerin petrolü aynı fiyata aldığını belirten Dönmez, pompaya yansıyan fiyatta vergilerin etkili olduğunu dile getirerek "Avrupa'daki benzin fiyatlarına baktığımızda.. Türkiye'de 14 lira civarında.. Avrupa'da 1,5 euro gibi bir fiyat görüyoruz. Hollanda, Norveç, Almanya gibi ülkelerde.. Türk Lirası bazında 26 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Neredeyse bizim iki katı fiyatımıza satılıyor" ifadelerini kullandı.

Sunucu Kübra Par'ın "Doalarla hesapladığınız için böyle çıkmış olma ihtimali var mı? Sonuçta oradaki bir asgari ücretli 2 bin euro alıyorsa onun içindeki 100 euroluk bir elektrik faturası bizde çok fazla yanısıyor olabilir" sorusu üzerine Bakan Dönmez, "Ama şimdi Avrupa'nın her yeri Almanya gibi değil. Komşumuz Yunanistan ve Bulgaristan'a da bakarak söylüyorum bunu" diye yanıt verdi.

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