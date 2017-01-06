Enerji Bakanı: Dün Amerika altyapılı siber saldırı yapıldı

A Haber'de soruları cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dün ABD merkezli siber saldırı yapıldığını söyledi. Albayrak şunları söyledi: "7 ana birimden 4'ü devreye girdi. İlk hattı devreye aldıktan sonra tüm İstanbul'da meskenlerdeki elektrik kesintilerini durdurduk. İletim alt yapısı bugün yarın oluşabilecek duruma göre tedbirler almalıyız. Bunun siber tarafı da var. 30 Aralık itibariyle aldığımız ciddi bir ihbar sonrasında tedbirlerimiz aldık. En son dün Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreçleri yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmak zorundayız. Bu çerçevede bakıldığında, enerji arzı noktasında ciddi bir risk yok. Enerji alt yapıları konusunda 2016'yı çok iyi kapattık. Tüm denetimleri sıkı bir şekilde yapıyoruz."