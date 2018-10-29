T24 LogoT24 Logo
Haberler

Endonezya'daki Krakatau Yanardağı'nın patlama anı

29 Ekim 2018 17:13

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG), Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda son 24 saatte 232 patlamanın gözlemlendiği duyuruldu. Yanardağdan püsküren kül ve duman kütlesinin 200 metreye kadar ulaştığını belirten BMKG yetkilileri, krateri çevreleyen 2 kilometrelik alanda girişlere izin verilmediğini kaydetti. Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine geçen ay sonu en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti. Ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

ETİKETLER

endonezyayanardağpatlamaangörüntüpatlamavolkanKrakatau

Diğer Videolar

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi

Pamuk yağı fabrikasındaki yangın 1 gündür durdurulamıyor

Erkekler son bir yılda en az 328 kadını öldürdü, 51 kadına da tecavüz etti

Kahramanmaraş’ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti: Yabani hayvanların da zehirlenip öldürüldüğüne şahit oldum

5 Dakika Adalet: 'İşimi istiyorum' dedi; OHAL Komisyonu 'eylem yaptı' gerekçesiyle başvurusunu reddetti

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar hücreye tıkmak istiyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için Erdoğan'dan talimat...

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, dönemin Jandarma Genel Komutanı'na masaya vurup "Kes...

Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu iddialarına yanıt ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24