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Endonezya'da okyanusun ortasına sürüklenen balıkçı 49 gün boyunca neler yaşadığını anlattı

01 Ekim 2018 17:21

Endonezya'da derme çatma salıyla okyanusta 49 gün sürüklenen bir balıkçı, Panama bandıralı bir gemi tarafından kurtarıldı. Aldi Novel Adilang adlı balıkçı, 125 kilometre açığa demirlenen rompong adı verilen yüzen bir kulübede 6 aydır hiç karaya çıkmadan tek başına çalışıyordu. Adilang geceleri jeneratörle çalışan lambaları yakarak, balıkları kulübeye bağlı ağlara çekiyordu. Kulübenin sahibi haftada bir gelip, balıkları topluyor ve Adilang'a yiyecek, su ve yakıt getiriyordu. Ancak Adilang'ın Manado açıklarındaki kulübesinin halatları 14 Temmuz'da fırtınada koptu. 16 yaşından beri bu işi yapan Adilang okyanusta sürüklenmeye başladı. 18 yaşındaki balıkçı 49 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını ve okyanusta sürüklenirken hissettiklerini anlattı. Kaynak: (BBC Türkçe)

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