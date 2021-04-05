T24 LogoT24 Logo
Haberler

Endonezya’daki sel ve heyelan felaketinde can kaybı 70’e yükseldi

05 Nisan 2021 14:49

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği belirtildi.

Endonezya’da etkili olan Seroja kasırgasının neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda bilanço artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e yükseldiği, en 70 kişinin kayıp olduğu, binlerce kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi. BNPB Sözcüsü Raditya Jati yaptığı açıklamada, en az 30 bin kişinin sellerden etkilendiğini, 5 köprünün yıkılması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle yolların kapanması sonucu kurtarma çalışmalarının zorlaştığını söyledi. Yüzlerce evin ve fabrikanın hasar gördüğü, dalgaların 6 metreye ulaşması sonucu teknelerin battığı belirtildi.

Doğu Timor’da 27 can kaybı

Doğu Timor’da şiddetli yağış ve rüzgarların yol açtığı sel, heyelan ve ağaçların devrilmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, ülkede en az 7 bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi. Doğu Timor’da elektrik kesintilerinin devam ettiği öğrenildi.

endonezyaselfırtınaheyelankasırga

Diğer Videolar

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'e yapılan operasyonun görüntüleri

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2021

Yalova'da bir müşteri kendisine maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı

Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik

Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı konvoyu Kasımpaşa'da

Şevket Türksoy isimli erkek markette kadını darp edip boğazına bıçak dayadı; kimse müdahale etmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Altınok'tan peynir ithalatı yorumu: Venezuela'ya gittiğimde Arepa'lardan atıştırmak...

Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla...

AKP’den seçim barajı için yeni öneri...

İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve...

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24