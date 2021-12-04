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Endonezya'da Semeru Yanardağı patladı; yaşanan panik kamerada

Yetkililer bölgede yaşayan halkı devam eden volkanik faaliyetlere karşı uyanık olmaları konusunda uyardı

04 Aralık 2021 13:46

Endonezya'nın Java adasında bulunan Semeru Yanardağı patladı, yerleşim bölgelerinde yaşayan halkın panikle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Yetkililer bölgede yaşayan halkı devam eden volkanik faaliyetlere karşı uyanık olmaları konusunda uyardı.

Endonezya'nın Java adasında bulunan Semeru Yanardağı patladı, yerleşim bölgelerinde yaşayan halkın panikle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Yetkililer bölgede yaşayan halkı devam eden volkanik faaliyetlere karşı uyanık olmaları konusunda uyardı

EndonezyaJava adasıSemeru Yanardağıpatlama anı

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