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Endonezya’da maske takmayanlara ilginç ceza

18 Eylül 2020 13:59

Endonezya’da Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı maske takma kuralına uymayan halka duyarlılığı sağlamak için mezar kazmak ve sokakları temizlemek gibi ilginç cezalar uygulanıyor.

Endonezya, Covid-19 salgını ile mücadelesine devam ederken Endonezyalı yetkililer halkın kurallara duyarlılığının artması için maske takmayanlara ilginç cezalar veriyor. Covid-19 pandemisinde maske kuralına uymayan kişilere mezar kazmak, meydanlara kurulan tabutların içinde yatmak gibi ilginç cezaların yanı sıra sokakları ve dere yataklarını temizlemek gibi kamuya hizmet cezaları da uygulanıyor. Endonezya’nın Sumatra eyaletinde bulunan Banda Aceh şehrinde dün maske kuralına uymayan bir kişiye sokak temizleme cezası verildi. Endonezya'nın Cakarta şehrinde maske takmayanlara dere yatağındaki çöpleri temizleme cezası verildi. Cakarta şehri yetkilileri ise halkın kurallara karşı duyarlılığını artırmak ve caydırıcı etki oluşturmak için hayalet kostümleri giyerek ellerinde sağlık protokollerinin yazılı olduğu pankartlarla sokakları geziyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta’da 3 Eylül’de maske takmayan bir kişiye halka açık alana kurulan tabutun içinde yatma cezası verilmişti. Doğu Java eyaletinde ise aralarında çocuklarında olduğu 8 kişiye mezar kazma cezası verilmişti.

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