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Endonezya'da düşen uçağın uçuş bilgilerine ulaşıldı

15 Ocak 2021 12:15

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düşen yolcu uçağının uçuş bilgilerini kaydeden veriler başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da geçtiğimiz gün Sriwijaya Havayolları'na ait Boeing 737-500 yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra denize düşmüştü. Kara kutusu ve 2 gün önce bulunan Flight Data Recorder'ın (FDR) verilerinin kaydedildiği ana hafıza bulunmuştu. Java Denizi'nden çıkarılan FDR hafızası incelenmek üzere limana getirilmişti. Soruşturmayı yürüten yetkililer, kazanın aydınlatılmasında büyük öneme sahip FDR verilerinin başarılı bir şekilde kurtarıldığını açıkladı. Endonezya Ulusal Taşımacılık Güvenliği Komitesi (KNKT), FDR verilerinde uçuş saati, yükseklik, hız, yön, kanat açısı gibi parametrenin kaydının tutuğunu hatırlatarak, ”Uçaktaki FDR hafızasının 330 parametreye sahip olmasıyla mevcut verilere hepsi iyi durumda" ifadesini kullandı. Verilerin çözümlenmesinin birkaç günü bulacağı ifade edildi. FDR verilerinin çözümlenmesinin ardından kazanın nedeninin tespit edilmesini sağlayacak.

Öte yandan uçakta 10’u çocuk 50 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Savaş gemileri, helikopterler ve dalgıç ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunan ceset parçaları kimlik tespiti için hastaneye götürülmüştü.

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