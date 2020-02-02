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Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

02 Şubat 2020 16:25

Endonezya, Vuhan’da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti. Sağlık ekipleri, havalimanına getirilen Endonezya vatandaşlarının üstlerine dezenfektan sıvı sıktı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına Türkiye ile birlikte, Bangladeş ve Endonezya da katıldı.

Vuhan’dan Batam kentindeki Hang Nadim Havalimanı’na getirilen Endonezya vatandaşlarını karşılayan sağlık ekipleri, vatandaşlar uçaktan inerken üstlerine dezenfektan sıvı sıktı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Vuhan’dan getirilen Endonezya vatandaşlarının 14 gün gözlem altında tutulacağı ve Koronavirüs taşımadıklarından emin olmak için gerekli testlerin yapılacağı belirtildi. 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan Koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 300'ü aştı. salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.

Salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

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