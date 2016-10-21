En Süper Kahramanlar fragman

Haftanın tek animasyon filmi Hong-Hong yapımı En Süper Kahramanlar. Animasyon filminde, tematik parkta tamircilik yapan Sam çocukluk aşkı Sue ilgili rüyalar görmektedir. Sadece parlak bir altın yüzüğün onun kalbini kazanmasını sağlayacağına dair yanlış bir inancı olan Sam bir akşam ona evlenme teklif etmek için her şeyi hazırlar. Ancak kötü kalpli Oscar da elinde Sam'inkinin aynı bir yüzükle ortaya çıkınca işler karışır. Sam, Oscar'ın kötü planlarını ekarte edebilmek için robot süper kahramanlarla iş birliği yapar ve şehri kurtarmak için kolları sıvar. Bu macerada önemli olanın yüzüğün değeri değil kalbin sıcaklığı olduğunu anlayacaktır. Filmin yönetmenlik koltuğunda Kyung Ho Lee ve Wonjae Lee yer alıyor. Film Türkçe Dublaj seçeneğiyle de izlenebilecek.