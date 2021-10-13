'En iyi İmamoğlu' diyen gençlerle yaşlı vatandaş arasındaki tartışma gündem oldu

'Kanal Dünya' isimli Youtube kanalının sokak röportajında "Aklınızda Türkiye'yi refaha kavuşturabilecek bir lider var mı?" sorusuna "Ekrem İmamoğlu" diyen gençler ile yaşlı bir vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Yaşlı vatandaş "Ekrem İmamoğlu'nu ne kadar tanıyorsunuz, ne yaptı bugüne kadar?" diye sorunca gençler "Avrupa'da aynı anda en çok metro yapan şehir olduk" cevabını verdi.

Yaşlı vatandaş, gençleri 'bilmemekle' suçlayınca tartışma büyüdü. Yaşlı vatandaş "İmamoğlu çocuk çocuk, ağzı süt kokuyor" deyince "Erdoğan üniversite bitirmemiş bir insan, ekonomiyle ilgili hiçbir şey bilmiyor" yanıtını aldı.

Tartışma sosyal medyada gündem oldu. O anlar birçok kullanıcı tarafından 'Z Kuşağı'nın İmamoğlu sevgisi' şeklinde yorumlandı.