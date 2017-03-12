T24 LogoT24 Logo
Haberler

Emre Saltık'ı son yolculuğuna uğurlayan eşi, güçlükle ayakta durabildi

12 Mart 2017 20:53

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Emre Saltık(57) son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı Emre Saltık için Büyükçekmece Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin ile halk müziği sanatçısı Ferhat Tunç da katıldı. Cenaze töreninde Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık ayakta güçlükle durdu. Firaz Saltık eşinin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından, Emre Saltık'ın Türk Bayrağı ve karanfillerle donatılmış tabutu, alkışlar arasında cenaze arabasına konuldu, Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ETİKETLER

Emre Saltıkson yolculukuğurlandıcenaze törenieşi

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24