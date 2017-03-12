Emre Saltık'ı son yolculuğuna uğurlayan eşi, güçlükle ayakta durabildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Emre Saltık(57) son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı Emre Saltık için Büyükçekmece Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin ile halk müziği sanatçısı Ferhat Tunç da katıldı. Cenaze töreninde Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık ayakta güçlükle durdu. Firaz Saltık eşinin Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından, Emre Saltık'ın Türk Bayrağı ve karanfillerle donatılmış tabutu, alkışlar arasında cenaze arabasına konuldu, Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.