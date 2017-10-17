Emre Mor Celta Vigo'da ilk golünü attı!

İspanya La Liga 8. hafta karşılaşmasında Las Palmas'a konuk olan Celta Vigo 5-2 galip gelirken maçtaki gol perdesini açan Emre Mor, İspanya'daki ilk golünü attı. Karşılaşmanın 16. dakikasında Emre Mor, Celta Vigo’yu 1-0’lık üstünlüğe taşırken bu dakikadan sonra gol yağmuru yaşandı. Iago Aspas’ın hat-trick yaptığı maçta Celta Vigo’nun diğer golünü Pablo Hernandez kaydetti. Ev sahibi Las Palmas ise son dakikalarda bulduğu iki golle sahadan 5-2 yenilgiyle ayrıldı. Milli futbolcumuz Emre Mor ilk 11’de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Sergio Alvarez’e bıraktı. Öte yandan Celta Vigo’da forma giyen kaleci Ruben Blanco, 52. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.