Emre Kongar: Bugün Hürriyet, Ergenekon ve Balyoz dönemlerindeki Taraf Gazetesi'nin işlevini yerine getiriyor

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve TELE 1 programcısı Emre Kongar, Hürriyet gazetesinin "Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" haberini eleştirerek, "Hürriyet bugün, Taraf Gazetesi'nin işini yapıyor" dedi.

Kongar, 103 emekli amiralin Montrö bildirisinin konuşulduğu yayında Hürriyet'in "Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı" haberi de yorumlandı.

Kongar, "Maalesef bugün Hürriyet, Ergenekon ve Balyoz dönemlerinde Taraf Gazetesi'nin işlevini yerine getiriyor. Ayıptır, yazıktır. Dün İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı çıkıp tespit ettik, faaliyetleri var, göreceksiniz diyorlar. Bugün Hürriyet'te amirallerin eşlerinin veya akrabalarının CHP ile ilişkileri söyleniyor. Kabul edilebilir değil. Suç bu" ifadesini kullandı.