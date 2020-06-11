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Emre Kınay, muhabirin "neden bu saatte dışarıdasınız" sorusuna öfkelendi: Kimsin sen, sana mı soracağım

11 Haziran 2020 11:22

Oyuncu Emre Kınay, yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Cihangir'deki bir mekanda toplandı. Masadan kalkan sevgilisinin düştüğünü gören Kınay, sevgilisine müdahale ettiği sırada Beyaz TV muhabirinin saatin gece 00.00'ı geçtiğini hatırlatıp "neden hala dışarıdasınız"  sorusu üzerine öfkelendi. Kınay, muhabire "Ne zaman hangi saatte evime gideceğimi sana mı soracağım" dedi.

Devam eden tartışma sırasında muhabire "Kimsin sen, hangi sıfatla" sorusunu soran Kınay, "Beyaz TV muhabiriyim" yanıtı üzerine "Beyaz TV'nin ne olduğunu hepimiz biliyoruz" dedi. 

Basın mensubuna "Polis çağır. Senden şikayetçi olacağım" diyen Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. İlerleyen dakikalarda gelen polis ekipleri mekanda incelemelerde bulundu. Daha sonra Emre Kınay ve sevgilisi mekandan iki ayrı taksiyle ayrıldı. Karaköy'deki polis merkezine giden Emre Kınay, muhabirden şikayetçi oldu. 

 

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