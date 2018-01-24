Emre Çolak idmandan kovuldu: Antreman yapmak istemiyorsan soyunma odana git!

İspanya La Liga'da Real Madrid'e 7-1 yenilen Deportivo La Coruna, ikinci şoku Emre Çolak ile yaşadı. Deportivo forması giyen milli futbolcu Emre Çolak, antrenmanda teknik direktör Cristobal Parralo ile tartıştı ve idmandan atıldı. Emre Çolak'ın pas hataları yapmasının ardından milli futbolcuyu uyaran teknik direktör Cristobal Parralo, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan soyunma odasına git" dedi ve Emre Çolak'ı idmandan attı. Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi. Bu sezon Deportivo formasıyla 15 maça çıkan Emre Çolak, 1 gol ve 1 asist ile mücadele ediyor