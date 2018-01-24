T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Çolak idmandan kovuldu: Antreman yapmak istemiyorsan soyunma odana git!

24 Ocak 2018 15:37

İspanya La Liga'da Real Madrid'e 7-1 yenilen Deportivo La Coruna, ikinci şoku Emre Çolak ile yaşadı. Deportivo forması giyen milli futbolcu Emre Çolak, antrenmanda teknik direktör Cristobal Parralo ile tartıştı ve idmandan atıldı. Emre Çolak'ın pas hataları yapmasının ardından milli futbolcuyu uyaran teknik direktör Cristobal Parralo, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan soyunma odasına git" dedi ve Emre Çolak'ı idmandan attı. Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi. Bu sezon Deportivo formasıyla 15 maça çıkan Emre Çolak, 1 gol ve 1 asist ile mücadele ediyor

ETİKETLER

emre çolakidmanidmandan kovulduispanyala liga ligi

Diğer Videolar

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi; 2'si ağır 46 yaralı var

İşten çıkarılan Şişli Belediyesi işçileri İmamoğlu'nu protesto etti: Tazminatımız 2 aydır ödenmedi, 130 kişi mağdur

Rüzgardan savrulan yolcu gemisi rıhtıma böyle çarptı

“Alışverişte artık hız ve fiyat önemli; müşteri verileri buna hizmet ediyor"

Şangay'da yaşayan akademisyen anlattı: Koronavirüs salgını SARS'ı geçti, kimse kimseyle görüşmüyor, evlerden çıkılmıyor

"Bunlar Erdoğan'ın sözleri; binaların yıkılmasının asıl sebebi ahlak hırsızlığıdır, demokrasiden çalmaktır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24