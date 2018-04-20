T24 LogoT24 Logo
Spor

Emre Bol: Bunlar yaşanan şeyler, yapana değil yaptırana bakmak lazım

20 Nisan 2018 02:45

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına gelen yabancı madde sonrası olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Derbinin ertelenmesinin ardından yorumda bulunan A spor muhabiri Emre Bol'un yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki çekti. İşte Emre Bol'un tepki çeken o konuşması: "Şenol Güneş'in bazı hareketlerine anlam veremiyorum. Tolga tribünlere çıkmaya çalışıyor. Küfürler ediliyor, bize de ediliyor. Bir futbolcunun tribüne saldırması ne demek? Taraftar küfür eder, sen kulağını tıkayacaksın. Fenerbahçe'nin başına neler geldi hatırlayın. Fenerbahçe ne yaptı, sahayı mı terk etti? Hasan Ali, Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı. İlk defa yaşanan şeyler değil bunlar. Birçok statta bu olaylar yaşandı. Talisca'nın kendini yere atması... Medel'in Valbuena'ya ortada bir şey yokken kendini yere atması. 10 kişi kaldıktan sonra acaba bu maç nasıl bitmez diye düşünen Beşiktaşlı oyuncu grubu vardı. Şenol Güneş'e geçmiş olsun. Ancak Şenol Güneş'in nedense Fenerbahçe fobisi yıllardır devam ediyor. Trabzonspor'dan kalan acısı herhalde. Sürekli Fenerbahçe düşmanlığını körükleyen Şenol hoca görüyoruz."

ETİKETLER

emre bolemre bol açıklamasosyal medyabeşiktaşfenerbahçeolaylı derbi

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'e yakalanan yaşlı çift, yoğun bakımda birbirine böyle veda etti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2020

Kar küreme aracını seyrederken TIR'ın altında kalıyordu

ABD Başkanı Trump'ın ulusal marş çalarken yaptığı hareketler tepki topladı

Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı yakın, Esad'a mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24