Emre Bol: Bunlar yaşanan şeyler, yapana değil yaptırana bakmak lazım

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına gelen yabancı madde sonrası olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Derbinin ertelenmesinin ardından yorumda bulunan A spor muhabiri Emre Bol'un yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki çekti. İşte Emre Bol'un tepki çeken o konuşması: "Şenol Güneş'in bazı hareketlerine anlam veremiyorum. Tolga tribünlere çıkmaya çalışıyor. Küfürler ediliyor, bize de ediliyor. Bir futbolcunun tribüne saldırması ne demek? Taraftar küfür eder, sen kulağını tıkayacaksın. Fenerbahçe'nin başına neler geldi hatırlayın. Fenerbahçe ne yaptı, sahayı mı terk etti? Hasan Ali, Hasan Çetinkaya'nın başı yarıldı. İlk defa yaşanan şeyler değil bunlar. Birçok statta bu olaylar yaşandı. Talisca'nın kendini yere atması... Medel'in Valbuena'ya ortada bir şey yokken kendini yere atması. 10 kişi kaldıktan sonra acaba bu maç nasıl bitmez diye düşünen Beşiktaşlı oyuncu grubu vardı. Şenol Güneş'e geçmiş olsun. Ancak Şenol Güneş'in nedense Fenerbahçe fobisi yıllardır devam ediyor. Trabzonspor'dan kalan acısı herhalde. Sürekli Fenerbahçe düşmanlığını körükleyen Şenol hoca görüyoruz."