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Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı Josue'ye attığı dirsek

05 Şubat 2017 15:20

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç 2-1 Başakşehir galibiyetiyle bitti ve Galatasaray Kupa’dan elendi. Geceye damgasını vuran Galatasaray’ın elenmesi değil, Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu’nun attığı dirsekti. Mücadelenin 19. dakikasında Emre Belözoğlu'nun Galatasaraylı Josue'ye topsuz alanda yapmış olduğu dirsekle müdahalenin ardından Mete Kalkavan her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Kalkavan’ın bu kararı Galatasaray taraftarından tepki gördü. Maçtaki tek tartışılan konu Emre’nin attığı dirsek değildi. Başakşehir’in attığı ilk golün de ofsayt olduğu itirazları yükseldi.

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Emre BelözoğluGalatasarayJosuedirsekMedipol Başakşehir

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