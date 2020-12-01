Emre Aşık ile boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan 'Büyü' iddiası

Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık dün boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Sarnıç, evine gittiğinde dolabında büyü bulduğunu söyleyerek Instagram hesabından o anları yayınladı.

Dolabının içinde, gizli bir yere bantla yapıştırılmış bir şekilde 7 adet kırmızı ip buluğunu söyleyen Sarnıç, "Biri bana büyü yapmış, kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Yatacak yeriniz yok" dedi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçen yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

Çekişmeli devam eden boşanma davası bugün Aile Mahkemesin'de görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basın içeri alınmadı. Emre Aşık ve Yağmur Aşık duruşma salonunda yüz yüze geldi. Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık 'Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız.' Diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

TIKLAYINIZ - Eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürme planı yaptığı iddia edilen Yağmur Aşık, duruşma sonrası sinir krizi geçirdi