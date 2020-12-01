T24 LogoT24 Logo
Haberler

Emre Aşık ile boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan 'Büyü' iddiası

"Biri bana büyü yapmış, kimin yaptığını çok iyi biliyorum, yatacak yeriniz yok"

01 Aralık 2020 13:20

Yağmur Sarnıç ile Emre Aşık dün boşanma davasının görülmesi için hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası sinir krizi geçiren Sarnıç, evine gittiğinde dolabında büyü bulduğunu söyleyerek Instagram hesabından o anları yayınladı. 

Dolabının içinde, gizli bir yere bantla yapıştırılmış bir şekilde 7 adet kırmızı ip buluğunu söyleyen Sarnıç, "Biri bana büyü yapmış, kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Yatacak yeriniz yok" dedi. 

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçen yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

Çekişmeli devam eden boşanma davası bugün Aile Mahkemesin'de görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basın içeri alınmadı. Emre Aşık ve Yağmur Aşık duruşma salonunda yüz yüze geldi. Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık 'Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız.' Diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

TIKLAYINIZ - Eski futbolcu Emre Aşık’ı öldürme planı yaptığı iddia edilen Yağmur Aşık, duruşma sonrası sinir krizi geçirdi

 

ETİKETLER

yağmur sarnıçyağmuremre aşıkbüyüiddia

Diğer Videolar

İstanbul'da kar etkisi; trafik durma noktasına geldi

Guatemala’da asker ile göçmenler arasında arbede

Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

İstanbul beyaza büründü

İzmir'de Suriyeli aileye ırkçı saldırı

Hukukçu Mücahit Birinci: Açtık Ayasofya'yı ohh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Devletin televizyonunda karşımıza çıkarılan birinin, bu kadar büyük...

Cumhurbaşkanlığı 2021'de iki yeni saray yaptıracak...

Karar yazarı Kahveci: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a yol gözüktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24