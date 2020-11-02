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Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, depremden sonraki dayanışma atmosferini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

02 Kasım 2020 16:51

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan ve binaların yıkıldığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 91'e yükseldi. Depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, deprem sonrasındaki dayanışma atmosferini gözyaşları içinde anlatırken, "Ses duyurmamız lazım, namuslu insanların da namussuzlar kadar ses çıkarması lazım" dedi. 

Deprem sonrasındaki dayanışma atmosferini anlatırken gözleri dolan Demirkapı, o anları Serhat Ayan ve Füsun Sarp Nebil'e böyle anlattı:

"Kurtulan insanlar kurtuldu, yardıma ihtiyacı olanlar sokakta. Onlara yardım etmek lazım. İzmir'de çok güzel insanlar var. Şu an yardım zamanı. Benim kalacak yerim var, ekonomik olarak sorun yaşamıyoruz ama yardıma ihtiyacı olanlar var. İnsanlar çadırda kalıyorlar. Şu anda dayanışma zamanı. Cehaletimizin sonucunu yaşıyoruz. Bu binalar böyle kalmasın artık. Biz bunu hak etmiyoruz. Sadece konuşuyoruz, pratikte bir şeyler yapmak lazım. Soma'dan kalkıp gelen işçinin yardım ettiği dünyada, biz unutuyoruz. Çıkar sahiplerinin çıkarları uğruna halk heba ediliyor. Ses duyurmamız lazım, namuslu insanların da namussuzlar kadar ses çıkarması lazım." 

TIKLAYIN: Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı: Namuslu insanların da namussuzlar kadar ses çıkarması lazım

 

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