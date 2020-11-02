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Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, bulunmasına yardımcı olan telefon uygulamasını anlattı

02 Kasım 2020 16:21

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan ve binaların yıkıldığı depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 91'e yükseldi. Depremde yıkılan Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı, "Telefonumdaki acil yardım uygulaması beni kuzenime bağlamış" dedi. 

Enkazdan 45. dakikada kurtarılan Demirkapı, kendisinin bulunmasına yardımcı olan telefon uygulamasını Serhat Ayan ve Füsun Sarp Nebil'e böyle anlattı:

"30 saniye bir sallanma süreci vardı. Hemen bir sehpayı çekip dış duvara doğru yaklaştım. Daha önce Kaliforniya'da aldığım deprem eğitimlerinin etkisi olabilir. İki sene önce düşüp kolumu kırdığımda kimseye ulaşamadığım için telefonuma acil durum uygulaması kurmuştum. Düşmelere karşı yakınlara haber veren uygulama. O beni direkt kuzene bağlamış. Apple'ın sağlık yardım sistemi. Hareket algılayıcıyla birlikte düşme anında yakınlarına haber veriyor. Düşerken telefon elimdeydi ama enkazda yüzüme yapıştı. Göremedim ama cevap verebiliyordum. Arama yapamıyordum, arayanlara yanıt verebiliyordum."

TIKLAYIN - Bayraklı'daki Emrah Apartmanı enkazından 45. dakikada kurtarılan Oğuz Demirkapı: Namuslu insanların da namussuzlar kadar ses çıkarması lazım

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