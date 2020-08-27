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Emniyetten korsan kitap operasyonu: 4 bin korsan kitap ve 19 bandrol ele geçirildi

Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı

27 Ağustos 2020 09:54

Silivri Emniyet Müdürlüğü Silivri Güvenlik Tem Büro Amirliği ekipleri, Selimpaşa’da iki ayrı adrese baskın yaptı. Baskın sonrasında 5846 Sayılı kanuna aykırı olabileceğini değerlendirilen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 93 adet kitap, çeşitli oyun ve film içeriği barındıran 427 adet DVD ele geçirildi.

Ayrıca satışa arz edilen kitaplarda kullanıldığı değerlendirilen şeffaf jelatinli üzerinde 19 adet bandrol ve birçok belge bulunarak el konuldu. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

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