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Emniyet müdürünün denetimi sırasında havai fişek atınca cezadan kaçamadılar

Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye 187 Lira para cezası kesildi

17 Ağustos 2020 12:21

İstanbul Sultangazi'de İstanbul Emniyet Müdürü Zafek Aktaş'ın da katıldığı denetimler sırasında havai fişek atan kişilere para cezası kesildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cuma günü İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirdi. Sultangazi'de yapılan denetimlere İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Sultangazi'deki Atatürk Bulvarı etkinlik alanında havai fişek atarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen Hakan Y , Ali M. ve Abdulkerim M., Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Havai fişek atarak gürültü yapan 3 kişiye kabahatler kanunu kapsamında 187 Lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürü Zafek Aktaşdenetimhavai fişeksultangaziceza

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