İstanbul'da bir kadın Emniyet Müdürlüğü önünde silahlı saldırıya uğradı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı'nda bir erkek tartıştığı sevgilisini silahla yaraladı. Beyoğlu İlçe Emniyet müdürlüğü önünde gerçekleşen olayda saldırgan hemen gözaltına alındı.

Bir kadın ise kaldırımda kanlar içinde yerde yatan yaralı arkadaşının yardımına koştu. Yaralı arkadaşının elini bir an olsun bırakmayarak sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına destek oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası gözaltına alınan saldırgan ise ifadesi alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.