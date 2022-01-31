Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar

İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 15 araç ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçerken durdu. Bir sürücü aracıyla trafiği kesti. Aracın sürücüsüyse kesilen yolda patinaj çekmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletliye çarpmak üzereydi. Motosikletli kurye yolun kenarında durmak zorunda kaldı.

Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti. Bir kaç dakika sonra konvoy kornaya basarak yolu açtı. Konvoydakiler yollarına devam etti.