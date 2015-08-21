Emniyet müdür yardımcısı motosikletli genci böyle öldürmüş

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın başına ateş ederek öldürdüğü Ahmet Sülüşoğlu’nun vurulma anı ve öncesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre motorundan iner inmez Yılmaz tarafından tekme tokat dövülen Sülüşoğlu, vurulduktan sonra yaklaşık 70 dakika aynı yerde kanlar içerisinde yatıyor. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre ise 3 saat boyunca ambulans gelmiyor. Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre, görgü tanıkları Yılmaz’ın Sülüşoğlu’nu 3 kurşunla başından ve kalbinden vurduğunu ifade etti.