T24 LogoT24 Logo
Haberler

Emniyet müdür yardımcısı motosikletli genci böyle öldürmüş

21 Ağustos 2015 01:31

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz’ın başına ateş ederek öldürdüğü Ahmet Sülüşoğlu’nun vurulma anı ve öncesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre motorundan iner inmez Yılmaz tarafından tekme tokat dövülen Sülüşoğlu, vurulduktan sonra yaklaşık 70 dakika aynı yerde kanlar içerisinde yatıyor. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre ise 3 saat boyunca ambulans gelmiyor. Cumhuriyet’ten Hilal Köse’nin haberine göre, görgü tanıkları Yılmaz’ın Sülüşoğlu’nu 3 kurşunla başından ve kalbinden vurduğunu ifade etti.

ETİKETLER

sülüşoğlucelal yılmazcinayetistanbul

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ocak 2020

Trafo bomba gibi patladı; işte o anlar

İBB Meclis'inde 'işsizlik' gerginliği: Üzerine yürüdü!

Karamollaoğlu'dan, "100 belediye AKP'ye geçiyor" diyen AKP'li Turan'a: Haysiyetsizlik, buna insanlık denir mi!

Vali Kaymak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu mesajı vermiş: Sosyal medyanın zapturapt altına alınması lazım

Gülistan Doku 9 gündür kayıp | "Başka Gülistanlar kaybolmasın, somut bilgi ve belgeleri bizimle paylaşın"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24