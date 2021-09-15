Emlakçıyı takip edip kurşunladılar, yoldan geçen kadın yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta emlakçı Ersin A., dükkânının önünde sohbet ederken kendisini takip eden motosikletli iki şahıstan birisinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan yedi el ateş ederken Ersin A. ve yoldan geçmekte olan bir kadın yaralandı. Yaşanan o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimi Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre emlakçı Ersin A., dükkânının önüne arabasını park edip çevredekilerle sohbet etmeye başladı. O sırada kendisini takip eden motosikletli iki şahıstan birisi, çevreyi de kontrol ettikten sonra silahına sarıldı. Sessizce Ersin A.’nın yanına yaklaşan silahlı saldırgan yedi el ateş etti. Mermiler Ersin A.’nın isabet ederken, o sırada yoldan an geçmekte olan bir kadın da mermilerin hedefi oldu.

Olay sonrasında saldırgan şahıslar motosiklete binip kayıplara karışırken, yaralı kadın ve Ersin A. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları hemen hastaneye kaldırılırken diz kapağından vurulan Ersin A. ise acil olarak ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri kayıplara karışan motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlarsa çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bir görgü tanığı, “Motosikletli iki şahıs birini takip ediyordu. Takip ettikleri adama silahlı saldırı düzenlediler. Adam bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen bir teyzede vuruldu. Daha sonra olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Kadın ve adamı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı” diye konuştu.

Kaynak: İHA