Eminönü iskelesinde 'yavaş hareket etme' kavgası; uçan tekme attı!

Eminönü’nden, Üsküdar’a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ‘yavaş hareket etme’ nedeniyle tartışmaya başladı. İki kadın arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

“Şikayetçi oldum"

Saldırıya uğrayan kadın, yaşananları şöyle anlattı:

"Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın ‘niye geçmiyorsun’ diye bana bağırdı. ‘Sen bana neden bağırıyorsun Doğu Türkistanlıyım’ dedim. O da bana ‘sen ne diyorsun, git ülkene’ dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum."

Kaynak: DHA