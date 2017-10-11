Eminem'den Donald Trump'a 4.5 dakikalık 'freestyle': Irkçı büyükbaba!..

ABD'de Hip Hop müziğinin önde gelen isimlerinden Eminem, BET Hip Hop Ödül Töreni için seslendirdiği 4.5 dakikalık "freestyle" ile ABD Başkanı Donald Trump'a tepkisini ortaya koydu. Eminem, Trump'ın ırkçı, göçmen düşmanı, çevre düşmanı politikalarına tepki gösterdiği "Kasırga" adlı şarkısında başta Amerikan Futbolu Ulusal Ligi (NFL) olmak üzere sporcuların eylemlerine de destek verdi. Eminem, Trump'ın NFL oyuncularına yönelik çıkışlarıyla toplumun gerçek gündemleri olması gereken Porto Riko'daki felakete yetersiz destek, bireysel silahlanma ve Nevada katliamı gibi meseleleri unutturmaya çalıştığını da söyledi. Dünyaca ünlü rap yıldızı, müziğini seven ancak aynı zamanda Trump'ı destekleyenler varsa onlara da "Ya o ya ben" dedi. Eminem'in Trump'a yönelik kullandığı ifadeler arasında "Irkçı büyükbaba", "Nükleer felakete neden olacak bir kamikaze" gibi sözler var.