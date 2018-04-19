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Emine Erdoğan: İlaç endüstrisi, tıp mesleğini kontrolüne almış durumdadır

19 Nisan 2018 17:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanını kritik ederken, modern tıp alanındaki suistimalleri de göz ardı etmemeliyiz. Ne yazık ki tüm dünyada ilaç endüstrisi, tıp mesleğini kontrolüne almış durumdadır" dedi. Geleneksel tıbbın modern tıbbın tamamlayıcısı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tıp ilmi insanlık tarihiyle yaşıttır. Soru, modern tıbbın geçmişle bağlarını kopararak bu birikimi yok sayması ve insanın ruh ve beden bütünlüğünü göz ardı etmesidir. Medeniyetler arası hiyerarşi oluşturmak, insanlık tarihinin bir bölümünü yok saymak, varlığı eksik algılamaktır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, etkinlik konuşmacıları, kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile sağlık sektöründen çok sayıda katılımcı da yer aldı.

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