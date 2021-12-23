Emin Çapa: Durmuş Yılmaz'a değil Erdoğan'a gidin; 2,62'den dolar satın dedi mi demedi mi?

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Ekonomist Emin Çapa, Şirin Payzın ile Sözüm Var' programında 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sisteminin açıklandığı gün dolardaki sert düşüşle ilgili "alım fırsatı" yorumu yapan Merkez Bankası eski Başkanı ve Durmuş Yılmaz'ın dolarla ilgili açıklamalarının suç olmadığını belirterek Erdoğan'ın da halka "2,62'den dolar satın' diyerek yanlış tavsiyelerde bulunduğunu hatırlattı.

Halk TV'de yayınlanan 'Şirin Payzın ile Sözüm Var' programında ekonomist Emin Çapa, gazeteci Barış Terkoğlu ve Şirin Payzın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomideki son durumu ve 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemini masaya yatırdı.

"Erdoğan halkına yanlış tavsiyelerde bulunuyor"

Programda Durmuş Yılmaz'ın 'alım fırsatı' değerlendirmesinin tepki almasına yönelik Çapa, konuşmasında şunları söyledi:

"Kimse kusura bakmasın dolar düşecek, dolar yükselecek diyebilir. Yatırım tavsiyesi yapabilir. Ben yapmam. Neden yapmadığımı da söyleyeyim; benim işim piyasa uzmanlığı değil ama işi bu olan insanlar var. Durmuş Yılmaz'ın yıllarca Merkez Bankası'nın başında oturdu. Hayatı Merkez Bankası'nda geçti. Doların düşeceğini söylemek suç değildir. Doların yükseleceğini söylemek suç değildir. İnsanlara bu seviyeden alım yapabilirsiniz demek suç değildir. Erdoğan'a gidin o zaman. '2,62'den dolar satın' dedi mi halkına demedi mi?" 7'den dolar satın dedi mi demedi mi? 3,68'den dolar satın dedi mi demedi mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkına yanlış tavsiyelerde bulunuyor, halkına zarar ettiriyor. O zaman hiç birinizin sesi çıkmıyor da, bu seviyelerden alım yapılır demesi.., diyebilirler. Yatırım danışmanları var. Bu yüzden insanlara açıldı."

Ne olmuştu?

TBMM'de konuşan Yılmaz, "Kimseye al veya sat tavsiyesinde bulunmadım. Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım"

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' sistemini açıkladığı gün dolardaki sert düşüşe dikkat çekerek "alım fırsatı" demişti. Yılmaz'ın bu sözleri tepki çekmiş, bazı kesimler tarafından spekülasyon olarak adlandırılmıştı. Gelen tepkilerin ardından TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Yılmaz, doların düşüşünü 'alım fırsatı' olarak gördüğü açıklamasına ilişkin "Kimseye al veya sat tavsiyesinde bulunmadım. Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım" diye konuşmuştu.