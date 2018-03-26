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Spor

Emekliye ayrılan Vali Şentürk, statta taraftarlarla vedalaştı

26 Mart 2018 13:52

Kırşehir'de, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan, 18 Mart'ta elindeki Zülfikar ile valilik binasından kalabalığa seslenen Vali Necati Şentürk, Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup'ta şampiyonluk yarışında olan Kırşehir Belediyespor'un taraftarlarıyla Ahi Stadyumu'ndaki maçta vedalaştı. Emekliye ayrılan Kırşehir Valisi Şentürk, bugün oynanan Kırşehir Belediyespor- Yeniçağspor maçı öncesi makam aracıyla Ahi Stadyumu'nda tur attı. Vali Şentürk'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce oluşturulan davul- zurna ekibi de eşlik etti. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor'a yönelik maddi desteğiyle taraftarın sevgisini kazanan Şentürk, statta yoğun ilgiyle karşılandı. Vali Şentürk, taraftarlarla vedalaşırken, yeşil- beyazlı futbolcular da sahaya 'Bu şehir seni unutmayacak' yazılı pankartla çıktı.

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