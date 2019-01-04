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Emeklinin zam isyanı

04 Ocak 2019 19:39

Açık Ekran adlı YouTube kanalı tarafından yayınlanan ve bir vatandaşın emekli maaşlarına yapılan zamlara yönelik tepkisini konu alan röportaj, günün en fazla paylaşılan videolarından oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayında enflasyonun yüzde 0,40 oranında gerilediğini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu. Rakamlarının açıklanmasının ardından kamu emekçisi ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 10.19 maaş zammı alacak.

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