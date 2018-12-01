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Emeklilikte yaşa takılanlardan tabutlu eylem: Mezarda emekli olmak istemiyoruz

01 Aralık 2018 16:27

Düzce'de sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile bir araya gelen ve kendilerini Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurları olarak isimlendiren grup, mezarda emekli olmak istemediklerini belirterek, tabutlu eylem yaptı. Grup, üzerine 'Mezarda emekli olmak istemiyoruz' yazısı koydukları tabutla bir banka şubesi önüne gelerek, temsili olarak emekli olmadan hayatını kaybeden bir kişinin emekli maaşını çekti. Seçimlerde kendilerinin sorunlarını dile getiren siyasilere destek vereceklerini belirterek, yanlarında temsili bir seçim sandığı da taşıyan grup adına konuşan Mehmet Ali Çelik, "Emekli olmak ve yasal haklarımızı istiyoruz. Bizler yaşa takılanlar olarak emekli olmak istiyoruz" dedi. Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülke genelinde bizler hakkında yanlış ithamlara rastlıyoruz. Bizlerin genç yaşta emekli olmak istediğini düşünen arkadaşlar var. Bizler yıllardır bu ülkenin toprağına, havasına, suyuna, sanayisine hizmet eden işçileriz, memurlarız, çiftçileriz. Bizler bugüne kadar yasa çerçevesinde elimizden alınan haklarımızı geri istiyoruz. SSK primi ödemediğimiz zaman sağlık hizmetlerinden faydalanamıyoruz. Yaşımız 50-55'e geldiği zaman fabrikalarda iş bulamıyoruz. Diyoruz ki bizleri yasal haklardan faydalandırın, bizler çalışmadığımız zaman sağlık primi ödemekten kurtarın. Çalışan arkadaşlarımızın kıdem tazminatlarına el koymaktan vazgeçin. Bizler sosyal güvenlik yasasında reform yapılmasını ve bizlere gerekli önemin verilmesini işitiyoruz."

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