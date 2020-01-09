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'Emeklilik reformu' protestosu: Fransa'da Adalet Bakanı konuştu; avukatlar cübbe attı

09 Ocak 2020 13:46

Fransa'da Adalet Bakanı Nicole Belloubet Caen şehrine yaptığı ziyarette adliye binasında yaptığı konuşma sırasında Caen barosu avukatları cübbelerini yere atarak 'emeklilik reformunu' protesto etti. 

Avukatların 'emeklilik reformuna' karşı cübbe atarak yaptığı protestoya dair paylaşılan görüntülerde, adalet bakanının konuşmasına başladığı sırada avukatların cübbelerini çıkartarak yere attığı ve bakanın bu sürede sessiz kaldığı görüldü.

Avukatların eylemi kendilerine has emeklilik sisteminin, emeklilik reformu ile genel emeklilik sistemine dahil edilmesine tepki olarak yaptıkları belirtildi.

 

 

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