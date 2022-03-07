T24 LogoT24 Logo
Haberler

Emekli tuğgeneralden Cem Küçük'e: Programda bir tartışmacı var, bir de parti komiseri mi var diyorum

07 Mart 2022 10:24

Emekli tuğgeneral Ali Er, program sırasında sıkça sözünü keserek konuşmasına izin vermeyen Cem Küçük'e, "Programda bir tartışmacı var, bir de parti komiseri mi var diyorum" ifadesini kullandı. Bu tepki karşısında Küçük sessizliğini korudu.

HaberTürk’te yayınlanan Kübra Par’ın 'Açık ve Net' programına katılan emekli tuğgeneral ile AKP’ye yakınlığıyla tanınan Cem Küçük arasında yaşanan konuşma sosyal medyada gündem oldu. 

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu ilginç diyalogu hesaplarından paylaştı.

HaberTürkKübra ParAçık ve NetAKPCem Küçük

Diğer Videolar

Erdoğan'ın Gezi iddiası: Dolmabahçe Camii'nden saraydaki makamımıza loderlerle kanallar açtılar!

Otobüs şoföründen CHP'li Çakırözer'e: Çanakkale’den Şanlıurfa’ya yakıt ücreti 21 bin lira

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşunladı

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı'ndan depremzedeye: Önceki evinde duşakabin mi vardı?

CHP'li Yavuzyılmaz: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının aylık geliri 73 asgari ücrete denk geliyor

Bakan Nebati'den verdiği 'müjde'ye tepki göstermeyen iş insanlarına: Akşam uyuşukluğu, daha ne istiyorsunuz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24