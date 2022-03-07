Emekli tuğgeneralden Cem Küçük'e: Programda bir tartışmacı var, bir de parti komiseri mi var diyorum

Emekli tuğgeneral Ali Er, program sırasında sıkça sözünü keserek konuşmasına izin vermeyen Cem Küçük'e, "Programda bir tartışmacı var, bir de parti komiseri mi var diyorum" ifadesini kullandı. Bu tepki karşısında Küçük sessizliğini korudu.

HaberTürk’te yayınlanan Kübra Par’ın 'Açık ve Net' programına katılan emekli tuğgeneral ile AKP’ye yakınlığıyla tanınan Cem Küçük arasında yaşanan konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu ilginç diyalogu hesaplarından paylaştı.