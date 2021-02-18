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Emekli Tuğgeneral Solmaztürk'ten Gara değerlendirmesi: Teyit edilmemiş istihbarata rağmen operasyon emrini kim verdi, asıl bu soruyu sormak lazım

"Operasyonun askerlerin olduğu bilgisini teyit amaçlı olduğunu anlıyoruz"

18 Şubat 2021 21:51

T24 Video Haber Merkezi

Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Açıkça' programında 13 şehit verilen Gara operasyonunu değerlendiren emekli tuğgeneral Haldun Solmaztürk "Operasyonun askerlerin olduğu bilgisini teyit amaçlı olduğunu anlıyoruz" dedi ve "Teyit edilmemiş istihbarata rağmen operasyon emrini kim verdi? Bu soruyu sormak ve cevabını bulmak lazım" ifadelerini kullandı. 

Solmaztürk operasyon için "Gerçekten bir kurtarma maksadı olsaydı birincisi istihbarat teyide muhtaç olmazdı. İkincisi buraya operasyonun başlamadan önce mağaraya girme hedeflenirdi. Üçüncüsü vatandaşlarımıza ulamak için mağarada bir arama yapılması gerekmezdi" sözlerini dile getirdi. 

Askerin üzerine düşeni yaptığını düşündüğünü belirten Solmaztürk, "Ama gerek istihbaratta gerekse eksik istihbarata rağmen ki istihbaratın teyit edilmemiş olduğunu Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı söylüyor, bu teyit edilmemiş istihbarata rağmen böyle bir işe kalkışma kararını kim verdi bunu kim onayladı? asıl bu sorunun cevabını bulmak lazım" ifadelerini kullandı. 

Haldun SolmaztürkAçıkçahalk tvgaraoperasyon13 şehit

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