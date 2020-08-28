Emekli polis memuru beslediği kedilerin zehirlenmesine isyan etti

İstanbul Kartal'da ikamet eden emekli polis memuru Adem Meydaneri sabah saatlerinde evinden çıktığında apartmanın bahçesinde bakmış olduğu yavru kedilerin cansız bedeni ile karşılaştı. Yavru kedilerin cansız bedeni ile karşılaşan Meydaneri polis çağırdı ve daha önceden kediler dolayısıyla tartıştığı komşularından şikayetçi oldu.

Adem Meydaneri, apartmanda yaşayanların kedilerden rahatsız olduğunu söyleyerek, "Polis geldi rapor tuttu, tutanak tuttu. Tutsa ne olacak 800 lira bir cezası var. Serbest yani, bir caydırıcılığı da yok" dedi.