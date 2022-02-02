Emekli maaşının zamlı kısmını Cumhurbaşkanına göndermek isteyen vatandaş: Fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım, külliyede para koyacak çok büyük yerler var

Konya’da yaşayan emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammın düşüklüğüne dikkat çekmek için maaşının zamlı kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermek istedi. Sert, “Maaş çok fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kısmını gönderecektim, çünkü külliyede para koyacak çok büyük yerler var. Gönderecektim fakat postanede kabul etmediler. Protesto etmemin sebebi, verdikleri maaş çok cüzi bir şey. Hiçbir şeye yaramıyor" dedi.

Konya’da yaşayan emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etmek istedi. Bunun üzerine maaşının zamlı kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermek için postaneye gitti.