T24 LogoT24 Logo
Haberler

Emekli Korgeneral Pekin: Kürt sorununu çözemezsek, bu topraklarda rahat yaşama şansımız yok

21 Şubat 2018 15:21

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor?'un konuklarından Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Suriye'nin durumunu ve Kürt sorununu değerlendirdi. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "ABD ve Rusya, Suriye'de bir federasyon olması yönünde mutabık. Artık Suriye'nin eskiye dönmesi mümkün değil. Türkiye'nin ise asıl sorunu PKK ve PYD. Fakat Fransa ve İngiltere Kürt sorununa sosyal bir gerçeklik gözüyle bakıyor ve bu gerçekliğin çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyorlar. Olaya onların gözüyle bakmak ve Kürt sorununu çözmek gerekiyor. Bu sorun çözülemezse bu topraklarda rahat bir şekilde yaşama şansımız yok" diye konuştu.

ETİKETLER

emekl korgeneral pekinkürt sorunune oluyorşirin payzınfransasuriye

Diğer Videolar

Oğuzhan Özyakup, ilk maçının 2. dakikasında attığı golle ev sahibi takımını öne geçirdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Şubat 2020

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor

Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan İmamoğlu horon oynadı

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Sivas Katliamı davasının avukatı Sarıhan: Affedilen sanığın pişmanlık gösterdiğine dair bir şey göremedik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24