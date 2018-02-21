Emekli Korgeneral Pekin: Kürt sorununu çözemezsek, bu topraklarda rahat yaşama şansımız yok

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor?'un konuklarından Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Suriye'nin durumunu ve Kürt sorununu değerlendirdi. Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "ABD ve Rusya, Suriye'de bir federasyon olması yönünde mutabık. Artık Suriye'nin eskiye dönmesi mümkün değil. Türkiye'nin ise asıl sorunu PKK ve PYD. Fakat Fransa ve İngiltere Kürt sorununa sosyal bir gerçeklik gözüyle bakıyor ve bu gerçekliğin çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyorlar. Olaya onların gözüyle bakmak ve Kürt sorununu çözmek gerekiyor. Bu sorun çözülemezse bu topraklarda rahat bir şekilde yaşama şansımız yok" diye konuştu.