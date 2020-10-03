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Emekli Korgeneral Pekin'den "Askerliği öğrenmemişsiniz" diyen Perinçek'e: Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz

Pekin'in Doğu Perinçek'in tespitini yanlış bulduğunu ifade etmesi üzerine tartışma başladı

03 Ekim 2020 11:53

Doğu Perinçek ile bir dönem Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yapan emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin arasında  "askerlikten anlamıyorsun" tartışması yaşandı.

CNN Türk'te Başak Şnegül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programının konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, savaşta kesin zafer kazanılmadan masaya oturulmasının yanlış olacağını savundu.

Perinçek ayrıca, Azerbaycan'ın, saldırganlığını sürdüren Ermenistan'ı 'el ense' tabiri manevralarla ölçtükten sonra savunma stratejisini değiştirdiğini ve karşı harekatı başlattığını belirtti.

Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Doğu Perinçek'in tespitini yanlış bularak, 3 günde askeri stratejinin değişmeyeceğini, askerliğin mantığına aykırı olduğunu söyledi.

Pekin ayrıca, İlham Aliyev'in yardımcısının, Ermenistan'ı masaya oturtmak için askeri hedefleri ele geçirdiklerini açıkladığını da ekledi.

Doğu Perinçek de "Korgeneral olmuşsunuz ama askerliği öğrenmemişsiniz, ben de strateji ustasıyım, kusura bakma." dedi. Pekin'in "Yakıştıramadım" cevabı üzerine Perinçek, "Ben seni yakından tanıdığım için, hiç öğrenmemişsin. Sizin buradaki konuşmalarınıza bakıyorum da bilmediğinizi görüyorum. Sizin silah arkadaşlarınız da sizi çok iyi tanıyor" ifadelerini kullandı. 

İsmail Hakkı Pekin'in bu sözler üzerine sert tepki göstererek şöyle dedi:

"Sen beni yakından tanıyamazsın, benim askerliğimi ölçmek, senin kapasitenin dışındadır. Sen kimsin ya, askerlikle ne alakan var. Yazık, 70 küsür yaşında bir adam, bir korgenerale bunları söylüyor. Hayatınız boyunca dedikodu yapıyorsunuz hocam. Biraz da açık ve net konuşun. Ben burada bir tespit yapıyorum, siz utanmadan askerliğimi sorguluyorsunuz. Önce mikserlik yapıp, arkasından sakinlik yapıyorsun. Bu kadar yalancı olunmaz yazıklar olsun."

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